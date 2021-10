Backflip: Mitmachen und Smartphone-Ringe gewinnen

Smartphones werden immer größer und das macht es immer schwieriger, das Handy sicher in der Hand zu halten. Der Smartphone-Ring Backflip bietet hier Abhilfe: Statt die schlanke Halterung zwischen den Fingern einzuklemmen, wird der Ring aufgeklappt und ein Finger durchgesteckt. So lässt sich das Smartphone sicher festhalten und rutscht beim Tippen oder Scrollen nicht aus der Hand. Zusätzlich schützt Backflip vor Diebstahl, denn das Smartphone kann nicht einfach im Vorbeigehen aus der Hand gerissen werden. Der Smartphone-Ring ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Mehr als nur ein Smartphone-Ring

Backflip ermöglicht nicht nur einen sicheren Halt in der Hand und sieht stylisch aus, er bietet auch vielfältige Optionen ihn als Halterung zu verwenden. Der Smartphone-Ring lässt sich aufklappen und um 360 Grad drehen, sodass er als Aufsteller zum Ansehen von Videos und Filmen auf dem Smartphone verwendet werden kann. Zusätzlich kann das Handy mit dem Backflip zum Beispiel an den Laptop- oder Computer-Bildschirm gesteckt werden, um so bequem Videokonferenzen zu verfolgen.



Zum induktiven Laden des Smartphones kann der Fingerring von Backflip ganz einfach unabhängig von der Klebefläche gelöst und anschließend wieder aufgesteckt werden. Dank seines flachen Designs trägt der Smartphone-Ring kaum auf und das Handy lässt sich bequem in der Hosentasche verstauen.