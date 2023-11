Mitmachen und Tickets für das Retro Gaming-Museum gewinnen

Am Standort des ehemaligen Foltermuseums in Wien gibt es jetzt Gaming-Nostalgie pur. Im Juni 2023 hat das "Retro Gaming Museum" seine Tore geöffnet. Die Ausstellung richtet sich an alle Gamer, Retro-Fans und ewige Kinder von 0-99 Jahre.

Auf die Besucher*innen warten über 400 Originalexponate: Konsolen, Spiele und die dazugehörige Technik. Mit 2 VR-Brillen, 6 Arcade-Automaten und 8 verschiedenen Retro-Konsolen kann man außerdem spielen und staunen.