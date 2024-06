Mitmachen und Frosch Maschinengeschirrspül-Gel All-in-1 gewinnen

Seit 1986 steht die Marke Frosch für natürliche Sauberkeit und entwickelt Produkte für eine ökologisch nachhaltige und kraftvolle Reinigung. Dabei orientieren sich die Produktentwickler immer an den Bedürfnissen von Konsumenten und Umwelt.



Das Frosch Maschinengeschirrspül-Gel All-in-1 basiert auf pflanzlichen Wirkstoffen und ist frei von Mikroplastik und tierischen Inhaltsstoffen. Die nachhaltige Gel-Innovation aus Hallein ist eine umweltfreundliche Innovation unter den Geschirr-Reinigungsmitteln. Das Gel wird direkt aus der wiederverschließbaren Flasche in die Dosierkammer des Geschirrspülers gefüllt und kann je nach Menge und Verschmutzungsgrad des Geschirrs flexibel dosiert werden.



Das neue Öko-Gel für den Geschirrspüler wird in Österreich hergestellt und punktet hinsichtlich Umweltfreundlichkeit mit seiner regionalen Herkunft. Gleichzeitig werden durch den Einsatz von europäischen Tensiden die Transportwege innerhalb des Herstellungsprozesses verkürzt. Das Gel ist EU-Ecolabel zertifiziert und frei von Mikroplastik. Zudem besteht die Flasche zu 100 Prozent aus Recyclat – damit setzt man bei Frosch auf die zukunftsorientierte Verwendung von recycelten Stoffen.