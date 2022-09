Mitmachen und Kaffeemaschine Qbo Essential gewinnen

Zum „Tag des Kaffees“ räumt Tchibo mit zwei in Österreich bekannten Mythen auf. Wir verlosen dazu die neue Qbo Essential.

Der internationale Tag des Kaffees wird weltweit am 1. Oktober gefeiert. Auch in Österreich darf Kaffee nicht fehlen, denn es gilt als eines der Lieblingsgetränke hierzulande schlechthin. Das sogenannte „braune Gold“ verspricht aber nicht nur Genuss, es ranken sich auch viele Mythen um Kaffee. So soll kalter Kaffee bekanntlich schön machen und die abendliche Tasse Kaffee für Schlafprobleme sorgen. Aber stimmen diese Mythen überhaupt? Und wie stehen die Österreicher*innen dazu?



Der Rostkaffee-Marktführer Tchibo hat sich das zum Anlass genommen und 500 Teilnehmer*innen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren zu zwei gängigen Kaffeemythen befragt, die nun entkräftet werden:

Kaffee am Abend

Eine gemütliche Tasse Kaffee nach dem Abendessen – für die einen ein Digestif als krönender Abschluss des Tages, für die anderen ein absolutes No-Go. Denn: Koffein am Abend beeinträchtigt den Schlaf, richtig? Eine Frage, die Österreich spaltet. Mit 49 Prozent glaubt fast jede*r zweite Österreicher*in daran. 26 Prozent schätzen ihn als falsch ein, 25 Prozent sind sich nicht sicher. Tatsächlich wirkt sich der Kaffeegenuss am Abend von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus. Immerhin 35 Prozent greifen auch nach 17 Uhr noch zur Tasse etwa als Krönung eines guten Essens oder als Ausklang eines langen Tages.

Kalter Kaffee und die Schönheit

Kalter Kaffee macht schön – diesen Mythos kennen wahrscheinlich viele. Während die Redewendung weit verbreitet ist, sind sich aber mit 73 Prozent knapp drei Viertel der Österreicher*innen sicher: kalter Kaffee macht nicht schön. Der Spruch stammt aus der Barockzeit, als das Schönheitsideal von starker Schminke geprägt war. Damit diese durch den Dampf des heißen Kaffees nicht verläuft, wurde in der Öffentlichkeit vermehrt kalter Kaffee genossen. „Kalter Kaffee macht schön“ bleibt somit eine einfache Redewendung. Dennoch glauben rund 6 Prozent der Österreicher*innen weiterhin an kalten Kaffee als Schönmacher.



Durchgeführt hat die Studie das Marktforschungsunternehmen marketagent im Auftrag von Tchibo. Die Daten wurden Ende August 2022 erhoben.