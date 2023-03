G2A.com: Mitmachen und Gamecodes für Spieleplattform gewinnen

Kim Swift ist bekannt für ihre einzigartigen Ideen und ihr Engagement für die Förderung von Frauen in der Spieleindustrie. Heute ist sie als Sr. Director of Cloud Gaming bei Xbox Game Studios Publishing tätig.

2. Gone Home von Karla Zimonja

Karla Zimonja ist bekannt für ihre Fähigkeit, fesselnde Geschichten zu erzählen und emotionale Tiefe in Spiele einzubringen. Auch sie setzt sich für die Förderung von Frauen und Minderheiten in der Spieleindustrie ein. Heute arbeitet sie weiterhin an aufregenden neuen Projekten und ist eine wichtige Stimme in der Indie-Spiele-Community.