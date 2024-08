Schlagt die futurezone bei LIVE:KRIMI "Operation: Gedankenkarussell"

Bei LIVE:KRIMI könnt ihr im Zuge verschiedener Missionen in die Rollen von Polizisten, Agenten, oder Detektiven schlüpfen. Euer Ziel ist es dabei jeweils einen Kriminalfall zu lösen, wobei dies je nach Spiel auf verschiedene Arten und auch an unterschiedlichen Orten erfolgt. So könnt ihr unter anderem im Wiener Prater, in der Salzburger Altstadt, im Grazer Univiertel, unter dem Goldenen Dachl in Innsbruck oder auch in einem Private Dining Room ermitteln.