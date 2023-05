Speedlink: Ergonomische Maus mit WWF-Mousepad gewinnen

Mit der PIAVO PRO geht die Arbeit am Computer leicht von der Hand. Die ergonomische, vertikale Form der Maus fördert eine natürliche Haltung der Hand und beugt Beeinträchtigungen und Langzeitschäden an Handgelenk, Schulter sowie Nacken vor. Zudem punktet die Maus mit ihren funktionellen Eigenschaften. Ob am Schreibtisch oder an einem anderen Ort im Raum – dank der kabellosen Verbindung mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern ist höchste Flexibilität beim Arbeiten gewährleistet.

Daneben stellen der wiederaufladbare 500 mAh starke Lithium-Ionen-Akku und der intelligente Stromsparmodus eine dauerhaft starke Leistung sicher. Um die Sensorauflösung nach Belieben zu variieren, verfügt die Maus über einen dpi-Schalter. Für gute Laune am Arbeitsplatz sorgt die mehrfarbige Beleuchtung der PIAVO PRO.