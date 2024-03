Peach: Showtime! Nintendo Switch OLED und Games gewinnen

Vorhang auf für Prinzessin Peach! Das neue Abenteuer feiert am 22. März Premiere!

Peach schlüpft dabei in die unterschiedlichsten Hauptrollen – etwa in die einer Schwertkämpferin, Detektivin, Ninja, Patissière, Kung-Fu-Meisterin, Cowgirl und mehr. Jede dieser Verwandlungen verleiht ihr einzigartige Fähigkeiten, die sie braucht, um die Vorstellungen vor den Fieslingen der Sauertruppe zu retten.

In Princess Peach: Showtime! schließt sich Peach mit Stella, der Wächterin des Funkeltheaters, zusammen, um dieses mithilfe der Funkelkraft vor der fiesen Grape und ihrer Sauertruppe zu retten.

In den Hauptrollen:

• Eiskunstläuferin Peach: In gewohnter Eleganz gleitet die Prinzessin übers Eis. Zusammen mit den anderen Akteuren legt Peach einen atemberaubenden Auftritt hin: Mit präzisen Drehungen und Sprüngen kurvt sie um die Konkurrenz herum, um ihren Mitstreitern zu helfen.

• Meisterdiebin Peach: Anschleichen, infiltrieren und austricksen heißt es in dieser gewagten Aufführung. In der Rolle der Meisterdiebin nutzt Peach verschiedene Gadgets, um so die Verteidigungslinien der Sauertruppe zu überwinden. Dabei erlebt sie den Nervenkitzel (und den Charme) der Spionage und einer dramatischen Flucht.

• Meerjungfrau Peach: Ein Abenteuer unter dem Meer hindert Peach nicht am Singen. Mit ihrer magischen Stimme harmoniert sie mit einem Unterwasserorchester und steuert ganze Fischschwärme so, dass diese neue Wege finden und Rätsel lösen.

• Superheldin Peach: Wer kommt da angeflogen? Es ist Superheldin Peach! Aus der Heldin wird eine Superheldin, die andere mit ihren Superkräften verteidigt. Peach kann fliegen und schwere Gegenstände schleudern und bekämpft ihre Gegner so in einem actiongeladenen Spektakel auf dem Boden und in der Luft.