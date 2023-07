Tiki Cocktailbecher-Sets von radbag.at zu gewinnen

Die Tiki Cocktailbecher im Vier-Farben-Set eignen sich perfekt für Drinks mit ein wenig Südsee-Flair an einem sommerlichen Abend auf der Terrasse oder im Garten. Genau das Richtige für Exotisch-Erfrischendes in der warmen Jahreszeit. Und außerdem mit dem praktischen Nebeneffekt, dass man dank der verschiedenen Farben, Designs und Namen immer zweifelsfrei wissen sollte, wem welcher Drink gehört. Falls nicht (mehr), wird der sofortige Umstieg auf klares Wasser empfohlen. Aber so weit wird es ja wohl nicht kommen.