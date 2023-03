Mitmachen und Zahnpflege-Package von Oral-B gewinnen

Mit The Big Rethink hat hat Oral-B in Kooperation mit der International Association for Disability and Oral Health (iADH) eine neue Initiative ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es, jedem Menschen einen gleichberechtigten Zugang zur Mundpflege zu ermöglichen – egal, ob Zuhause oder in der Zahnarztpraxis.

Denn eine europaweite Studie von Oral-B hat gezeigt, dass ein Drittel der 166 Millionen Menschen, die in unterschiedlichen Formen (physisch und/oder mental) von einer Behinderung betroffen sind, im vergangenen Jahr unter Zahnfleischproblemen gelitten hat. 47 Prozent der befragten Personen wurde außerdem nicht beigebracht, wie man richtig Zähne putzt.