Mitmachen: Rauch- und Hitzemelder von Alpenluft gewinnen

Bei den Rauch- und Hitzemeldern von Alpenluft trifft Technologie auf Design. Mit einer Tiefe von nur 24mm fügt sich der superflache smarte Rauchmelder harmonisch in jedes individuelle Raumkonzept ein ohne zu stören. Egal in welchen Raum du dich befindest, anwesende Personen im Haus werden dank Funkvernetzung sofort gewarnt und nicht erst, wenn der Rauch einen Melder in ihrer Nähe erreicht hat. Das sorgt für optimale Sicherheit in den eigenen vier Wänden.