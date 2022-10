Mitmachen und Luftreiniger für Fußballfans gewinnen

OFI-Institut bestätigt: Reduktion der Viren um 99,86 Prozent

Da zum Beispiel das Coronavirus (SARS-CoV2) unter anderem durch Aerosole übertragen wird, sind Zusammenkünfte größerer Menschenmengen – etwa in Schulen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen, aber auch in Büros – nach wie vor problematisch. Neben dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gibt es bisher nur wenige wirksame Mittel gegen eine mögliche Infektion.

Basierend auf Plasmacluster-Ionen-Technologie können die „Air Purifier“ von Sharp unter anderem in der Luft befindliche Coronaviren nachweislich innerhalb kürzester Zeit deutlich reduzieren. Die Air Purifier sind die ersten Geräte ihrer Art weltweit, die Plasmacluster-Ionen zur Verbesserung der Luftqualität in Gebäuden nutzen.

Das renommierte österreichische OFI-Institut (Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik) hat den Air Purifier eingehend getestet und kommt zu dem Schluss: „Der Sharp Air Purifier UA-HD50E-L hat sich in unserem Labor einen umfassenden Test (Prüfbericht Nr.2201689 / 18531-E) unterzogen. Die untersuchte Probe zeigte weder optisch noch metabolisch eine zytotoxische Reaktivität an, was bedeutet, dass die Probe keinen negativen Effekt auf Zellen hatte. Zudem haben wir zuvor in anderen Untersuchungen der Air Purifier Modelle UA-HG60E-L und UA-KIL80E-W von Sharp (Prüfbericht Nr. 2101183/14325-4 und Nr. 2101183/14325-3K), die mit der identen Technologie ausgestattet sind, eine Entkeimungswirkung von Viren von 99,86 Prozent nachweisen können“, sagt Gabriele Ettenberger-Bornberg vom OFI-Institut.