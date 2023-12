Mitmachen und vivo V29 gewinnen

Perfekter Begleiter im Alltag

Der Qualcomm Snapdragon 778G und Memory Booster (8 GB RAM + 8 GB Extended RAM) sorgen für starke Leistung, 5G-Konnektivität sowie reichlich Speicherplatz. Auch auf Reisen kann das Smartphone dank Unterstützung der eSIM-Technologie einfach und bequem genutzt werden, ohne physisch SIM-Karten wechseln zu müssen.

Um den User*innen das bestmögliche Nutzungserlebnis zu ermöglichen, ist das V29 gemäß IP68-Einstufung bei normalem Gebrauch vor Staub und Wasser geschützt. Weiters ermöglicht es 80-Watt-FlashCharge, um den 4.600-mAh-Akku (TYP) blitzschnell aufladen zu können. In nur 18 Minuten ist das Gerät von ein Prozent auf 50 Prozent aufgeladen und verspricht eine lange Lauf- und Lebenszeit. Das augenschonende 1,5K-AMOLED-Display mit 120 Hz bietet Wiedergabeerlebnisse in Kinoqualität.



Das neue Smartphone ist in 2 Farbvarianten verfügbar: Peak Blue und Noble Black.