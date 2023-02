Mitmachen und Smartwatch von Doro gewinnen

Intuitive Handhabung

Für die besonders einfache Handhabung sind die Symbole nicht nur groß dargestellt und damit gut lesbar. Durch eine Wischbewegung gelangt man direkt zu den gewünschten Funktionen. Symbole und Texte werden dazu übersichtlich nacheinander angezeigt. Basisfunktionen, wie der Schrittzähler, Pulsmesser, Schlafüberwachung oder die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut können direkt auf der Doro Watch genutzt werden.



Um die unzähligen Möglichkeiten der Smartwatch voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich die Uhr – über die kostenlose App – mit einem beliebigen Android- oder iOS-Smartphone zu koppeln. Damit lässt sich die Smartwatch auch besonders einfach einrichten. Während auf dem größeren Handybildschirm zusätzliche Details zur Verfügung stehen, lassen sich über die App zudem relevante Services wie die Notruftaste direkt über die Watch nutzen. Dazu sind die Daten auf der Uhr und in der App gespeichert und simultan abrufbar. Damit bewahrt man die volle Flexibilität, Integrität und erweiterte Kontrolle über Gesundheit und Wohlbefinden.



Besonders aktive Nutzer*innen können die Doro Watch auch zur Überwachung der persönlichen Zielerreichung nutzen oder sich per Vibrations-Alarm an wichtige Termine, wie anstehende Aktivitäten, erinnern lassen.