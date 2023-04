Mitmachen und Hundehalsband "Timmy" von Feuerwear gewinnen

Ob unterwegs, zu Hause, beim Sport oder in Extremsituationen, Timmy ist durch das einzigartige Profi-Material Feuerwehrschlauch extrem stabil, pflegeleicht – und hält so gut wie alles aus. Trotz aller Robustheit ist Timmy leicht zu tragen und ganz individuell einstellbar. Zur Befestigung der Leine ist ein rostfreier und kratzfester Edelstahlring verarbeitet. Zudem kommt eine extra stabile Schnalle zum Einsatz, die auch großen Zugkräften von bis zu 300 kg trotzt. Mit 5 verschiedenen Varianten ist für jeden vierpfotigen Liebling die passende Größe dabei.



Das Halsband ist stufenlos einstellbar für jeden Hundehals-Umfang, damit der perfekte und angenehme Halt individuell angepasst werden kann. Damit sichert das Halsband Timmy immer einen sicheren Kontakt zwischen Hund und Frauchen oder Herrchen. Durch die seltenen Prüfaufdrucke sowie echten Gebrauchsspuren von vorherigen Feuerwehr-Löscheinsätzen ist Timmy genau so einzigartig wie der eigene Hund. Das macht das Hundehalsband zum unverwechselbaren Unikat – erhältlich in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz.