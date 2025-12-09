Mitmachen und Duracell-Lampenpackage gewinnen

09.12.2025

Mit der Taschenlampe Duracell DF1500R und der Stirnlampe Duracell DH500R bringst du Licht in die dunkle Jahreszeit!

Die DF1500R von Duracell ist eine leistungsstarke Taschenlampe für Profis, die mit bis zu 1500 Lumen eine außergewöhnliche Helligkeit bietet. Dank des Twist-Fokus kann der Lichtstrahl präzise von breitem Flutlicht bis zu fokussiertem Spotlicht mit 135 Metern Reichweite eingestellt werden. Das Dual-Back-Switch-System sorgt für eine intuitive Bedienung, während der leistungsstarke 21700 Li-Ionen-Akku eine lange Laufzeit ermöglicht. Mit USB-C Ladefunktion & Powerbank-Modus ist die Lampe jederzeit einsatzbereit. Das robuste Aluminiumgehäuse mit griffigem Knurling bietet Schutz vor Wasser, Staub und Stößen – ideal für den professionellen und Outdoor-Einsatz.

© Duracell

Die DH500R ist eine kompakte, aber leistungsstarke Stirnlampe mit einer Helligkeit von 500 Lumen. Sie ist ideal für Wanderungen, Reparaturen oder als Notfallbeleuchtung bietet diese Stirnlampe eine hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit der innovativen Red-Light-Funktion eignet sich diese Lampe auch hervorragend für den Einsatz in der Dunkelheit ohne Beeinträchtigung der Nachtsicht. Ausgestattet mit einer Li-Po 1100mAh Batterie und einem praktischen USB-C Ladeanschluss, ist die DH500R sowohl umweltfreundlich als auch einfach zu laden.

© Duracell