Miraculous: Mitmachen und Games gewinnen

Paris braucht einen Helden. Wieder einmal ist die Stadt der Lichter in Schwierigkeiten, denn sie steht einer neuen Bedrohung gegenüber - Das bedrohlichste Sentimonster, das je erschaffen wurde, ist dabei, die Kontrolle zu übernehmen. Schlüpfe in die Rolle der weltweit bekannten Superhelden Ladybug und Cat Noir und decke den teuflischen Plan des Bösewichts Hawk Moth auf - und mache ihn zunichte.



Tauche ein in die magische Welt von Miraculous und verbessere deine Superkräfte, während du dich auf deine bisher größte Reise begibst.