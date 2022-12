Cobra Kai: Mitmachen und Games gewinnen

34 Jahre nach den Ereignissen des All Valley Karate Turniers 1984 setzt sich die Rivalität von Daniel LaRusso und Johnny Lawrence fort. Der Kampf liegt jetzt in deinen Händen. Wähle eine Seite, meistere deine Bewegungen und umarme das Schicksal in einem epischen Beat 'em Up-Abenteuer, inspiriert von der Hit-Show Cobra Kai. Übernimm die Kontrolle über 8 spielbare Charaktere mit tiefen Movesets, Combos, Fortschritt, Echtzeit-Charakterwechsel, ultimativen Angriffen und vielem mehr.