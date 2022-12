Toasty One: Mitmachen und smarten Toaster von Tineco gewinnen

Mit dem Toasty One von Tineco bekommt jede*r den Toast, den er gern hätte. Das Gerät erkennt den Zustand des Brotes und passt die Hitzeleistung automatisch an die individuell gewählte Farbe an. So erhältst du immer wenn du toastest, eine gleichmäßig gebräunte Scheibe in der Bräunungstufe, die du am liebsten hast. Die beiden Scheiben müssen dabei nicht identisch sein, denn beim Toasty One ist es möglich jeden Schlitz individuell anzupassen. Außerdem lassen sich bis zu acht Präferenzen für Farbe und Knusprigkeit einspeichern - so bekommt die ganze Familie ihren Lieblingstoast zum Frühstück.