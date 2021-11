Mitmachen und Startersets von heydrate gewinnen

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte ein Erwachsener etwa 1,5 Liter Wasser am Tag trinken. Abgefüllte Getränke verbrauchen 586x mehr CO₂, als Leitungswasser. Heydrate legt hier Wert auf Nachhaltigkeit und hat es sich zum Ziel gesetzt, mit nachhaltigen Getränkealternativen und hochwertigen Trinkflaschen dabei zu helfen, täglich mehr zu trinken.



Pro verkauften Stick wird in Kooperation mit Plastic Bank sogar noch eine Plastikflasche aus der Umwelt aufgesammelt. In gut einem Jahr konnte heydrate so schon über 800.000 Plastikflaschen sammeln, wodurch 16 Tonnen Plastik aus der Umwelt beseitigt werden konnten.