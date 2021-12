Mitmachen und Kompakt-Küchenmaschine von Kenwood gewinnen

Der 1.000 Watt starke Motor verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung sowie eine Pulse-Funktion. Die Kompakt-Küchenmaschine verfügt außerdem über einen integrierten Würfelschneider. Er schneidet perfekt und in kürzester Zeit festes Obst, Gemüse, Käse und vieles mehr in gleichmäßige kleine Würfel – langwieriges und umständliches Schneiden mit dem Messer gehört so der Vergangenheit an!