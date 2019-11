Luigi´s Mansion 3: Switch Lite und Game-Package gewinnen

Das Luxushotel, in das Luigi, Mario und ihre Freunde eingeladen wurden, entpuppt sich als schaurig-schönes Spukhotel! Hier möchte der fiese König Buu Huu die Reisegefährten gefangen halten. Ausgerechnet Luigi entgeht der Falle und muss nun seine Freunde retten. Unterstützung erhält er wieder durch Professor I. Gidd, der ihn mit dem neuesten Modell des Schreckweg, mit dem Schreckweg F-LU, ausstattet. Mit diesem ganz besonderen Staubsauger kann Luigi Geister besiegen und Fluigi herbeirufen: Sein grüner Glibber-Doppelgänger hilft ihm, jedes Hindernis zu überwinden und knifflige Rätsel zu lösen.



Als EinzelspielerIn kann man zwischen Luigi und Fluigi hin und her wechseln. Im kooperativen Mehrspieler-Modus schlüpfen die Spieler je in eine der beiden Rollen. Noch mehr Multiplayer-Action gibt’s im Wirrwarrturm, in dem bis zu 8 SpielerInnen gleichzeitig antreten können – entweder online oder lokal auf bis zu vier Konsolen.