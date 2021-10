Mario Party Superstars: Nintendo Switch und Game gewinnen

Bei Mario Party Superstars erwarten dich und deine Freund*innen 5 klassische Spielbretter aus der Nintendo-64-Ära und 100 Minispiele aus der gesamten Mario-Party-Reihe. Alle Minispiele werden mit Knopfsteuerung gespielt, also könnt ihr euch mit Joy-Con-Controllern, Nintendo-Switch-Pro-Controllern oder mit der Nintendo Switch Lite ins Partyleben stürzen. Egal, ob ihr auf derselben Konsole, lokal oder online spielt, der Partyspaß kennt keine Grenzen!

Wir vergeben ein Package bestehend aus dem Game Mario Party Superstars und einer Nintendo Switch unter allen, die folgende Aufgabe erfüllen: Zeichne deinen Mario-Party-Lieblingshelden in einem futurezone-Level.

Schick uns dein Bild bis 15. November, 10 Uhr an redaktion@futurezone.at. Betreff: Mario Party. Die Zeichnung, die unsere Jury am meisten überzeugen kann, erhält das Package bestehend aus Game und der Nintendo Switch.



Die Gewinner*in wird per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen für Kreativwettbewerbe.

Alle Gewinnspiele im Überblick findet ihr hier: futurezone.at/myfuzo/gewinnspiele