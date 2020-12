Mitmachen und Samsung Galaxy S20 Ultra 5G gewinnen

Das Dual Sim-Smartphone punktet mit seiner vierfach-Hauptkamera. Videos lassen sich in 8K erleben, Fotos versprechen 108 Megapixel. Mit dem 10fachen Hybrid Optic Zoom kannst du zudem fantastische Nahaufnahmen ohne Qualitätsverlust machen und mit dem 100fachen Space Zoom bringen dich direkt ins Geschehen. Größere Kamerasensoren fangen mehr Licht ein und reduzieren das Bildrauschen und Unschärfe in Ihren Bildern, damit du auch in der Nacht jedes Detail erkennen kannst.