Oral-B elektrische Zahnbürste in Olympia-Edition gewinnen

Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 finden von 19. Jänner 2024 bis 1. Februar 2024 in der koreanischen Provinz Gangwon statt. Dort messen sich Nachwuchsportler*innen aus aller Welt in 15 Sportarten, darunter in Ski Alpin, Skispringen und Biathlon. Österreich wird in Gangwon in 13 Sportarten mit 60 Jugendsportler*innen vertreten sein.