Mitmachen und Oral-B iO Mundhygiene-Paket gewinnen

Studien zeigen, dass ein schlechter Mundgesundheitszustand zu ernsthaften Beschwerden und Allgemeinerkrankungen führen kann. Umso wichtiger ist es, so früh wie möglich auf Warnzeichen, wie zum Beispiel geschwollenes oder gereiztes Zahnfleisch, zu reagieren. Die Entstehung von Zahnfleischerkrankungen beginnt, wenn Plaque, welche Millionen von Bakterien enthält, sich an den Zähnen ablagert. Die von den Bakterien produzierte Säure kann den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen.

Die Oral-B iO Modelle sind extrem leise, sehr sanft und präzise in der Anwendung und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand. Die Energie wird somit punktgenau auf die Borstenspitzen übertragen, konzentriert sie dort, wo sie am meisten benötigt wird, und lässt den von Zahnärzten entwickelten kleinen, runden Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten. Gregor hat die Oral-B iO getestet, zu seinem Artikel geht es hier: Oral-B iO im Test: Wenn die Zahnbürste vorwurfsvoll schaut

App

Die Oral-B iO ist mit Positions- und KI-unterstützter Putztechnikerkennung ausgestattet – für eine ganzheitliche Reinigung im Mund. In Kombination mit der Oral-B-iO-App und Sensoren im Handstück der Bürste werden alle 6 Zahnflächen (3 Unter- und Oberkieferbereiche sowie die entsprechenden Kaubereiche) sowie die Position der Bürste im Mund erfasst, während der KI-Algorithmus zeitgleich den Putzvorgang analysiert und via App anzeigt, welche Bereiche besser geputzt werden sollten. Darüber hinaus ist die Oral-B iO in einer Reihe von weiterentwickelten Farbvarianten verfügbar, so findet jeder den passenden Look.

Oral-B Zahncreme

Oral-B hat gemeinsam mit Zahnärzten eine Zahncreme entwickelt, die bakterielle Plaque gezielt bekämpft und Zahnfleischproblemen vorbeugt: Die neue Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz schützt Zähne und Zahnfleisch vor bakterieller Plaque, ab der ersten Anwendung.