Mitmachen und Oral-B iO Mundhygiene-Paket gewinnen

17.10.2023

Always on a Mission: Oral-B feiert den 60. Geburtstag der elektrischen Zahnbürste. Wir vergeben ein Mundhygiene-Set.

60 Jahre sind vergangen seit die erste elektrische Zahnbürste von Oral-B den Markt für Zahnpflege revolutionierte. Ein Blick auf die Unternehmensgeschichte von Oral-B zeigt, dass engagierter Forschergeist und Mut, neue Wege zu gehen, belohnt werden. Durch technologischen Fortschritt entwickelte sich die elektrische Zahnbürste zu einem nachgefragten Produkt in österreichischen Haushalten. Mit dem Start der THE BIG RETHINK Kampagne im März 2023 hat es sich Oral-B zur Aufgabe gemacht, allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zur Mundpflege zu ermöglichen – sei es zu Hause oder in der Zahnarztpraxis. Mundgesundheit Weltweit leiden 3,5 Milliarden Menschen an Krankheiten im Mundraum, die zu weitreichenden gesundheitlichen Folgen führen können. Bereits durch die kleinsten täglichen Gewohnheiten – wie die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste – kann man etwas Großes für seine Allgemeingesundheit tun. Bis heute ist vielen Menschen nicht bewusst, inwiefern chronische Parodontalerkrankungen systemische Krankheiten des ganzen Körpers begünstigen können. Studien zeigen, dass ein schlechter Mundgesundheitszustand zu ernsthaften Beschwerden und Allgemeinerkrankungen führen kann. Umso wichtiger ist es, so früh wie möglich auf Warnzeichen, wie zum Beispiel geschwollenes oder gereiztes Zahnfleisch, zu reagieren. Die Entstehung von Zahnfleischerkrankungen beginnt, wenn Plaque, welche Millionen von Bakterien enthält, sich an den Zähnen ablagert. Die von den Bakterien produzierte Säure kann den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen.

© Oral-B

Gesunde Zähne für die ganze Familie Zahnpflege von Kindern ist ab dem ersten Milchzahn unerlässlich. Die Oral-B Kids (ab 3 Jahren) und Junior (ab 6 Jahren) elektrischen Zahnbürsten sorgen mit großartigen Designs, wie Disney die Eiskönigin, Star Wars oder Marvel Spider-Man für Spaß und Motivation bei den täglichen Zahnputzroutinen. Mit der dazugehörigen Disney Magic Timer App vergeht die Zeit wie im Flug. Die Oral-B Kids und Junior elektrischen Zahnbürsten sind genauestens auf die Bedürfnisse von Kindern angepasst. Mit Einführung der Oral-B iO My Way im Sommer 2023 ist die iO-Technologie auch zugänglich für Jugendliche ab 10 Jahren. Sie verwandelt das alltägliche Zähneputzen in ein echtes Highlight und hilft Jugendlichen, ihre Zahnpflege souverän und mit Spaß zu meistern sowie Eltern dabei, ihre Kinder bei sich verändernden Mundpflege-Bedürfnissen zu unterstützen. Die Oral-B iO Modelle sind extrem leise, sehr sanft und präzise in der Anwendung und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand. Die Energie wird somit punktgenau auf die Borstenspitzen übertragen, konzentriert sie dort, wo sie am meisten benötigt wird, und lässt den von Zahnärzten entwickelten kleinen, runden Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten.



Gregor hat die Oral-B iO Series 10 getestet, zu seinem Artikel geht es hier.

© Oral-B

App Die Oral-B iO ist mit Positions- und KI-unterstützter Putztechnikerkennung ausgestattet – für eine ganzheitliche Reinigung im Mund. In Kombination mit der Oral-B-iO-App und Sensoren im Handstück der Bürste werden alle 6 Zahnflächen (3 Unter- und Oberkieferbereiche sowie die entsprechenden Kaubereiche) sowie die Position der Bürste im Mund erfasst, während der KI-Algorithmus zeitgleich den Putzvorgang analysiert und via App anzeigt, welche Bereiche besser geputzt werden sollten. Darüber hinaus ist die Oral-B iO in einer Reihe von weiterentwickelten Farbvarianten verfügbar, so findet jeder den passenden Look. Oral-B Zahncreme Oral-B hat gemeinsam mit Zahnärzten eine Zahncreme entwickelt, die bakterielle Plaque gezielt bekämpft und Zahnfleischproblemen vorbeugt: Die neue Oral-B PRO-SCIENCE ADVANCED Zahnfleisch und -schmelz Original schützt Zähne und hilft den Zahnschmelz zu reparieren, ab der ersten Anwendung.