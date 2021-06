Oral-B io Zahnbürste und Jahresvorrat Zahncreme gewinnen

Oral-B will den Zusammenhang zwischen der Mundgesundheit und der allgemeinen Gesundheit sichtbarer machen.

Bis heute ist vielen Menschen nicht bewusst, inwiefern chronische Parodontalerkrankungen systemische Krankheiten des ganzen Körpers begünstigen können. Mit der Teilnahme am Mobile World Congress (MWC) zeigt Oral-B auf wie man durch kleinste tägliche Gewohnheiten – wie die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste – etwas Großes für seine Allgemeingesundheit tun kann.



Das nehmen wir gemeinsam mit Oral-B zum Anlass um eine Oral-B iO inklusive einem Jahresvorrat Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme zu vergeben. Oral-B iO Die Oral-B iO Modelle sind extrem leise, sehr sanft und präzise in der Anwendung und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand. Die Energie wird somit punktgenau auf die Borstenspitzen übertragen, konzentriert sie dort, wo sie am meisten benötigt wird, und lässt den von Zahnärzten entwickelten kleinen, runden Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten.



Gregor hat die Oral-B iO getestet, zu seinem Artikel geht es hier: Oral-B iO im Test: Wenn die Zahnbürste vorwurfsvoll schaut

© Gregor Gruber

Features Ein Smiley begrüßt den Nutzer beim Einschalten der Bürste und schenkt nach jedem Putzvorgang entweder ein Lächeln oder senkt die Mundwinkel – je nachdem, wie gründlich und lange der Nutzer geputzt hat. Das große interaktive Display ermöglicht außerdem eine einfache Navigation durch die verschiedenen Funktionen und Einstellungen der Bürste.



Die Bürste arbeitet erstmals mit einem innovativen magnetischen Antriebssystem, das die bewährten oszillierend-rotierenden Bewegungen – bekannt aus der GENIUS-Reihe – mit dem Antrieb durch neuartige Mikrovibrationen kombiniert. Die Energie wird so auf die Borstenspitzen übertragen und dort konzentriert, wo sie am meisten benötigt wird. Durch das erste magnetische Ladegerät einer elektrischen Zahnbürste von Oral-B kann die neue Bürste in bis zu drei Stunden vollständig aufgeladen werden.

© Oral-B

App Die Oral-B iO ist mit Positions- und KI-unterstützter Putztechnikerkennung ausgestattet – für eine ganzheitliche Reinigung im Mund: In Kombination mit der Oral-B iO App und Sensoren im Handstück der Bürste werden erstmalig alle 6 Zahnflächen (drei Unter- und Oberkieferbereiche sowie die entsprechenden Kaubereiche) sowie die Position der Bürste im Mund erfasst, während der KI-Algorithmus zeitgleich den Putzvorgang analysiert und via App anzeigt, welche Bereiche besser geputzt werden sollten.



Darüber hinaus ist die Oral-B iO in einer Reihe von weiterentwickelten Farbvarianten verfügbar. Von klassischem White und elegantem Black über stylisches Roségold bis hin zu ausdruckstarkem Purple – hier findet jeder den passenden Look.

© Oral-B

Oral-B Zahncreme Die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme lindert Schmerzempfindlichkeit sofort und beruhigt das Zahnfleisch. Ihre AktivBalsam-Technologie wirkt klinisch bewiesen gegen Schmerzempfindlichkeit und bekämpft ihre Ursachen. Zudem bietet die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme eine effektive Reinigung und wirkt antibakteriell. Die neue Zahncreme schützt so vor bakteriellen Erkrankungen, hemmt die Entstehung von Plaque und reduziert Giftstoffe im Mund.

© Oral-B