Mitmachen und nachhaltiges Kaffeepaket von Qbo gewinnen

Qbo Würfel sind kompakt, kleiner als andere Kaffeekapseln. Dank der besseren Raumausnutzung und der höheren Kaffee-Einwaage zaubern sie richtig große Kaffeespezialitäten, neben Espresso und Caffè sogar Caffè Grande. In jedem Qbo Würfel stecken ganze 7,5 Gramm feinster, nachhaltig zertifizierter Premiumkaffee. Die quadratische Form spart Verpackungsmaterial und ermöglicht eine verbesserte Raumausnutzung beim Transport. Die Stapelbarkeit verhindert unnötige Hohlräume. Jede LKW-Fahrt wird so optimal genutzt, was weniger Fahrten, weniger Benzin oder andere fossile Rohstoffe und damit sinkende CO2-Emissionen zur Folge hat.

Die neue Qbo-Biokunststoffkapsel besteht aus 70% nachwachsenden Rohstoffen gem. ISCC Massebilanzansatz (erste Zertifizierung für Biomasse und Bioenergie). Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, da hierfür organische Abfall- und Nebenprodukte der Industrie fossile, umweltbelastende Rohstoffe wie z.B. Erdöl ersetzen. Nach dem Kaffee-Genuss können Kund*innen die gebrauchten Bio-Kunststoffkapseln weiterhin in Recyclingbeuteln sammeln und in jeder Tchibo Filiale zurückgeben. Im maßgeschneiderten Recyclingprozess erfolgt die Aufbereitung des Kunststoffs zu Granulat für ein zweites Produktleben. Aus dem Kaffeesatz wird Biogas gewonnen, das jährlich etwa 40.000 Haushalte mit Strom versorgt.

Der erste Qbo Kaffee in der neuen Bio-Kunststoffkapsel kommt als Limited Edition aus Costa Rica. Die rund 900 Kaffeefarmer*innen der dortigen Coopedota Kooperative produzieren mit innovativen und umweltfreundlichen Anbaumethoden herausragende Kaffeequalitäten. Zwei davon verwöhnen ab sofort die Qbo Fans: Der Caffè mild entwickelt durch seine hellere Röstung einen unvergleichlichen Geschmack von Ahornsirup und Mirabelle, während Caffè kräftig dunkel geröstet an gebrannte Mandeln und Ingwer erinnert.

Qbo Touch Kaffeemaschine

Mit der kompakten Qbo Touch lassen sich genussvolle Kaffeevariationen in Barista-Qualität per Knopfdruck im Nu zubereiten. Am perfekten Kaffeegeschmack arbeitet die Touch mit Hochdruck: Dank ihres patentierten PressBrew-Verfahrens werden die Qbo-Würfel während der Brühung je nach Getränk bis zu 19 bar zusammengepresst – so wie ein Barista den Kaffee vor der Brühung immer noch einmal richtig anpresst. Der Anpressdruck und kontrollierter Wasserdurchfluss sorgen dafür, dass der Kaffee optimal extrahiert wird. Es entstehen eine samtige Crema, viel Aroma und noch mehr Geschmack.