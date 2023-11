Schreibtisch-Baguette von radbag.at gewinnen

Ergonomie, liebe Leute, Ergonomie! Wenn man nämlich schon den ganzen, lieben, langen Tag vor dem Computer sitzt, sollte man das haltungstechnisch möglichst korrekt und einigermaßen entspannt tun. Und dazu gehört unter anderem eine Armunterlage, die hilft, Arme und Schultern dauerhaft zu entlasten. Das kann natürlich das übliche wulstförmige Etwas (meistens in Schwarz) sein, aber natürlich auch was total Originell-Witziges. Wie das Schreibtisch-Baguette, dass, getreu dem französischen Vorbild, zum Anbeißen knusprig wenn schon nicht ist, so doch aussieht. Und elegant vor der Tastatur drapiert, macht es nicht nur Arme und Schultern locker, sondern wahrscheinlich auch gleich Appetit aufs Mittagessen.

Ergibt ein ebenso lustiges wie praktisches Geschenk fürs Büro (oder den Schreibtisch zuhause). Aber auf den Gedanken seid ihr aller Wahrscheinlichkeit nach auch schon gekommen.