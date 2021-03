Tales from The Borderlands: Mitmachen und Steam Key gewinnen

Wer unseren Beitrag auf Social Media kommentiert, kann einen Steam Key für Tales from The Borderlands gewinnen.

Die Neuveröffentlichung Tales from The Borderlands vereint alle fünf Original-Episoden zu einem Paket. Das ursprünglich zwischen November 2014 und Oktober 2015 als fünfteilige Episodenreihe veröffentlichte Tales from the Borderlands ist ein von Spieler-Entscheidungen bestimmtes Adventure, das zwischen den Ereignissen in Borderlands 2 und Borderlands 3 spielt. Man erlebt die beliebte Geschichte aus der Perspektive zweier Protagonisten, die eine eigenartige Partnerschaft eingehen, um zu versuchen, einen ganzen Haufen Geld zurückzuerlangen, von dem sie glauben, dass er ihnen gehört.