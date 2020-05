The Evil Within oder Tickets für Dialog im Dunkeln zu vergeben

Im Zentrum der Geschichte des Horror-Games "The Evil Within" steht Detective Sebastian Castellanos, in dessen Rolle der Spieler schlüpfen darf. Am Tatort eines grausamen Massenmordes gerät er in einen Hinterhalt und wird bewusstlos geschlagen. Er wacht alleine in einer bizarren Welt auf, die von Monstern und Toten bevölkert wird und muss dort um sein Überleben kämpfen. Wir verlosen die Xbox One-Variante des Games.