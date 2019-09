The Legend of Zelda: Links Awakening - Game und Switch gewinnen

Auf einer Schiffsreise gerät Link in The Legend of Zelda: Link's Awakening einen Sturm, sein Schiff kentert und er wird am Strand der Insel Cocolint angespült. Der Weg nach Nachhause führt ihn durch Dungeons, in denen furchteinflößende Monster lauern, die es zu besiegen gilt.



Vor 26 Jahren erschien The Legend of Zelda: Link's Awakening zum ersten Mal – damals für Game Boy. Die neue Version des Spieleklassikers greift viele Elemente auf, die bereits den Game Boy-Titel unverwechselbar machten – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platformers oder auch die Auftritte von Charakteren, die eigentlich nicht zur The Legend of Zelda-Serie gehören.



Wenn du kompatible amiibo der The Legend of Zelda-Reihe einliest, kannst du weitere Kammersteine freischalten oder sie in den überarbeiteten Minispielen wie den Stromschnellen, der Kran-Kemenate und Angeln finden.