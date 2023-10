Thinkfun: Escape the Room – Mord in der Mafia zu gewinnen

Mit ThinkFun erleben Knobel-Fans das Escape-Room-Erlebnis auch als Gesellschaftsspiel. Im vierten Fall der Serie geraten die Spieler in einen Mafia-Mord – und das in den eigenen vier Wänden. Ein Vollstrecker liegt tot im heimischen Detektivbüro, die Tatwaffe direkt daneben. Doch was ist passiert?