Mitmachen und #WellenMachen-Paket gewinnen

Doch für viele Kinder in Österreich bleibt dieser Spaß unerreichbar: 148.000 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren können nicht schwimmen. Weitere 60.000 fühlen sich im Wasser (sehr) unsicher. Diese alarmierenden Zahlen stammen aus einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2022.

Der Sommer ist endlich da! Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und die Badesaison beginnt. Ob im Schwimmbad um die Ecke oder im Urlaub am Strand – jetzt ist die perfekte Zeit, um ins kühle Nass zu springen.

Ganz einfach mithelfen – gekaufte Produkte spenden mit

Um diesen Kindern zu helfen, startet Procter & Gamble (P&G) mit Marken wie Ariel, Pampers, Gillette und Pantene Pro-V die neuste Spendenkampagne #WellenMachen. Zusammen mit der Caritas finanziert das Unternehmen kostenlose Schwimmkurse für Kinder aus sozial schwachen Familien.

Das Beste daran: Alle in Österreich können ganz einfach mithelfen - mit jedem Einkauf eines P&G Produktes der teilnehmenden Marken bei BIPA im Aktionszeitraum spendet man automatisch mit. Von 6. bis 19. Juni 2024 spendet P&G 3 Cent für jedes verkaufte Produkt der Marken Ariel, Always, blend-a-med, Braun, Fairy, Gillette, head&shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene und Swiffer an die Caritas.