Weltkatzentag: Das sind eure Lieblingsfotos

Heute feiern wir nicht nur Weltkatzentag, wir waren auch von euren vielen "Lieblingsfotos" (hier gehts zum Auftaktartikel unserer Fotoaktion) begeistert, denn pro Foto hat sich die Austria Pet Food bereit erklärt, eine Dose Futter an den Tierschutzverein Katzentant zu spenden: Insgesamt darf sich der Verein dank euer Hilfe nun über 485 Dosen Katzenfutter freuen. :-)



"Awwww", "Moooi" und "Jöööh"

Die Auswahl der Gewinner habt ihr unserer Jury angesichts der vielen süßen Fellnasen alles andere als leicht gemacht! Letzten Endes dürfen sich folgende Katzen und ihre Besitzer über folgende Preise freuen:

Der Katzensitzsack von Lieblingstern.at geht an Meeko, Lui und Dosenöffnerin Martina.



Laurenz und seine Samtpfote dürfen sich über das Lunchbag von Lieblingsstern.at freuen.

Churchill der Zweite und seine vier Katzenfreunde bekommen die Spielies im Vierer Set von Bienchen Eva

Poldi darf seine neue Spielmaus von Bienchen Eva mit Streichelsklavin Anita und seinen Katzenfreunden Smoky und Vicky teilen, falls er das möchte und



Katrin darf ihre beiden Fellnasen mit einem Liegekissen von Bienchen Eva überraschen.

Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben! Wir hoffen die Teilnahme hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns die Organisation! Eine kleine Auswahl an Einreichungen haben wir in der Galerie für euch gesammelt!



Viel Spaß beim Katzenfotoschauen und "Happy Weltkatzentag":