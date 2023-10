Wer Pommes Frites sagt, muss auch Öl und Frittierfett sagen? Wer Gebackenes mag, muss auch zusätzliche Kalorien bedenken? Der neue XXL Digital Air Fryer von nutribullet lässt all diese Sorgen ganz einfach in heißer Luft aufgehen.

Platz für die ganze Familie

Woher der Hype um Heißluftfritteusen kommt, ist ganz offensichtlich: Die Air Fryer passen in die heutige Zeit, in der viele schnell, aber dennoch gesund kochen möchten. Denn: Die Entscheidung, was und wann gekocht werden soll, kann sich an einem stressigen Tag oder Abend wie eine Master-Aufgabe anfühlen. Mit einer Leistung von 1.800 Watt und einem Fassungsvermögen von 7 Litern brät, backt und knuspert die Heißluftfritteuse auch familiengerechte Portionen ohne Probleme.

Sie ist groß genug, um ein ganzes Huhn (3 kg), einen ganzen Karfiol oder 1,4 kg Pommes zu braten, aber auch intelligent genug, um köstliches Fingerfood oder kleine Beilagen zuzubereiten. Außerdem ist sie dank der 360° Wirbelkonvektionstechnologie sehr effizient, versorgt alle Zutaten mit konstanter und gleichmäßiger Hitze, verkürzt die Garzeit und reduziert die Menge an Öl während der Zubereitung.