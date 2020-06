In einer Schublade haben wir eine pilotseye.tv-Blu-ray gefunden. Fans der deutschen Serie, die die Folge " Quito" gern ihr Eigen nennen möchten, schreiben uns bitte bis morgen, 10 Uhr ein Mail mit dem Betreff "Entrümpelaktion" an redaktion@ futurezone.at. Der neue Besitzer wird per Mail verständigt.