Pokémon Tekken im Quiz gewinnen

Pokémon Tekken entstand in Zusammenarbeit mit BANDAI NAMCO Entertainment, Inc., dem Entwickler der TEKKEN-Reihe, die als eine der größten Erfolge in der Welt der Kampfspiele gilt. Und Pokémon Tekken bleibt dieser Tradition treu, indem es Spielern ein spannungsgeladenes Spielerlebnis mit nie zuvor gesehenen Pokémon-Kämpfen sowie äußerst präziser Spielsteuerung bietet. Zudem ist das Spiel so konzipiert, dass möglichst viele Spieler, also auch komplette Videospiel-Neulinge, in den vollen Spielgenuss kommen können!

Gregor Gruber hat sich bereits einen ersten Eindruck von Pokémon Tekken verschafft, mehr dazu hier.