101 Unternehmen leiten noch immer Daten an die USA weiter

Der vom österreichischen Juristen Max Schrems gegründete Datenschutz-Verein noyb hat über 100 Beschwerden gegen Unternehmen in 30 EU- und EWR-Mitgliedstaaten eingereicht, darunter auch österreichische Firmen. Sie leiteten einen Monat nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs noch immer verbotenerweise Daten von jedem Besucher an Google und Facebook USA weiter, erklärte noyb in einer Aussendung am Dienstag.

Außer Österreich leiten laut noyb unter anderem Geizhals, Netdoktor und oe24 noch immer Daten an die USA weiter. Außerdem werden von dem Datenschutz-Verein noch Airbnb, Lieferando, Chefkoch, Sky Deutschland und MTV als US-Datenlieferanten aufgelistet.

EuGH-Urteil untersagt Weiterleitung von Daten

Der EuGH hat im Juli das 2016 beschlossene Datenaustauschabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, etwa über Facebook, aber auch in vielen anderen Fällen ist damit illegal.