3 gute und schlechte Nachrichten beim Digitalprogramm der Regierung

Negativ

- Bundestrojaner: Im Kapitel „Innere Sicherheit“ findet sich ein Punkt, der ganz eindeutig die Handschrift der ÖVP trägt. Erst im Dezember 2019 haben die Verfassungsrichter eine Regelung aus dem Überwachungspaket zum Einsatz von staatlicher Spionagesoftware zur Überwachung von verschlüsselten Nachrichten als verfassungswidrig gekippt. Nun soll ebendiese Regelung erneut geprüft werden. „Unter Berücksichtigung des Verfassungsgerichtshofs-Entscheids“, heißt es darin freilich. "Computersysteme sind bedeutend für die Persönlichkeitsentfaltung und mit dieser Maßnahme erhält man Einblick in höchstpersönliche Lebensbereiche", so die Verfassungsrichter vor weniger als einem Monat: "Der Eingriff ist schwerwiegend und damit nur in engen Grenzen zulässig." Mit dieser Formulierung gibt man der neuen Regierung tatsächlich die juristische Möglichkeit, es noch einmal zu probieren. Aber mit dem erneuten Versuch gibt es ein Problem: Es ist, technisch betrachtet, nicht möglich, verschlüsselte Nachrichten mitzulesen, außer man fängt diese mit einer staatlichen Spionagesoftware bereits vor der Verschlüsselung ab. Dieser Eingriff wurde aber vom Verfassungsgerichtshof klar abgelehnt. „Langsam muss man sich fragen, ob auch diese Regierung noch mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung steht“, lautet daher die Kritik der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works in ihrer Analyse.

- Bei der „qualifizierten Zuwanderung“ findet sich ein Passus, der laut der NGO epicenter.works als eine Vorratsdatenspeicherung zu werten ist. Konkret geht es darum, dass alle im Visum-Verfahren erhaltenen biometrischen Merkmale mit Fahndungsdatenbanken abgeglichen werden sollen und für mögliche zukünftige Fahndungen 5 Jahre gespeichert werden sollen und zwar auch dann, wenn es zur Ausreise des Fremden gekommen sei, wie es heißt. Damit werden alle Migranten unter Generalverdacht gestellt. Zum Schutz der Innengrenze Österreich, wenn es an der Außengrenze nicht funktioniert, sollen außerdem alle Daten mit allen zur Verfügung stehenden nationalen und internationalen Datenbanken automatisch abgeglichen werden dürfen. Außerdem sollen für diesen Zweck zur Entlastung der Polizei „technische Hilfsmittel“ eingesetzt werden dürfen. Was genau damit gemeint ist, ist unklar. Und auch wenn sich die Wörter „verfassungskonform“ und „datenschutzkonform“ in diesen Paragrafen wiederfinden, bekommen Behörden damit weitreichende Befugnisse zur Kontrolle der Identität von nach Österreich Reisenden.

- Künstliche Intelligenz: Österreich will einen KI- und Ethikrat fördern und die Schaffung von KI-gesteuerten Waffen weltweit unterbinden. Zudem sollen „rote Linien“ definiert werden, die verhindern sollen, dass Entscheidungen durch den österreichischen Staat, die unmittelbare Auswirkungen auf Menschen haben, zwar maschinell unterstützt, aber nicht ausschließlich automatisiert vom Computer getroffen werden dürfen. Diese Punkte klingen positiv und sind es auch. Erstmals stehen in einem Regierungsprogramm konkrete Rahmenbedingungen für das Zusammenleben von Mensch und Maschine drin.

Doch an anderer Stelle im Programm, verstreut über einzelne Kapitel, sind Formulierungen zu finden, bei denen Alarmglocken schrillen: So soll etwa bei Migranten das Herkunftsland mittels eines Sprachanalysetools bestimmt werden. Das bedeutet, dass ein Computerprogramm anhand von Inter­viewaufzeichnungen beurteilen soll, ob die Angaben der Migranten glaubwürdig sind. Dafür ziehen sie Dialekte, Satzbau und verwendete Begriffe heran. Allerdings gibt es in bestimmten Sprachräumen sehr viele Dialekte und wenn Computer nicht über ausreichend Trainingsdaten verfügen, ist hier eine sehr große Gefahr, dass es zu Fehldiagnosen kommt. Allerdings soll eine derartige Einführung erstmals geprüft und bestehende Erfahrungen anderer Länder evaluiert werden, heißt es. Am besten wäre es, darauf zu verzichten. Auch die Staatsanwaltschaft soll durch den Einsatz von KI entlastet werden, und zwar dann, wenn es um die Durchsuchung von Beweismitteln geht. Das ist ebenfalls ein kritischer Punkt. Denn in beiden Fällen handelt es sich sehr wohl um Entscheidungen, die unmittelbare Auswirkungen auf Menschen haben.

Auch der umstrittene AMS-Algorithmus, der die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen bewerten soll, wird im Regierungsprogramm festgeschrieben. Er soll „evaluiert und weiterentwickelt“ werden. KI soll also gerade in den Bereichen eingesetzt werden, in denen sich Menschen nicht einmal dagegen wehren können: Migranten, Arbeitslose und (vermeintlich) Kriminelle. Da können auch Formulierungen wie „ethische Grundsätze“ nichts mehr retten.