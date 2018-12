Australien bricht Tabu und lässt verschlüsselte Smartphones knacken

Am Donnerstag verabschiedete das Parlament in Canberra in Australien ein entsprechendes heikles Gesetz, das bereits zum Jahresende in Kraft tritt. Damit erhält die Polizei weiterreichende Befugnisse als in jedem anderem westlichen Industriestaat.

Bisher kennt man das eigentlich nur von Regimes wie China, dass Anbieter von Internet-Diensten, Plattform-Betreiber und Gerätehersteller gezwungen werden können, staatlichen Stellen Zugang zur verschlüsselten Kommunikation der Nutzer zu gewähren. Technologie-Anbieter können nun angewiesen werden, von Geheimdiensten entwickelte Software zu installieren, die Einblick in den Datenverkehr von Verdächtigen erlaubt.