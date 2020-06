Innenministerium: "Es gibt kein Privileg für Verschlüsselung"

Wie eine Anfrage der futurezone beim Bundesministerium für Inneres ( BMI) ergab, will man auch in Österreich auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen dürfen. Auf die Frage, ob österreichische Behörden befugt sein müssen, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln oder zu umgehen, antwortete der Pressesprecher des BMI, Karl-Heinz Grundböck: „Ja, das kann im Anlassfall notwendig sein und ist in der aktuellen Sicherheitsoffensive berücksichtigt.“

Behörden dürfen bereits jetzt Nachrichten überwachen. Da spiele es keine Rolle, ob die Nachricht verschlüsselt oder unverschlüsselt sei. "Es gibt kein Privileg für Verschlüsselung". In der Strafprozessordnung, in der die Befugnisse zur Überwachung geregelt seien, werde nicht zwischen verschlüsselter und unverschlüsselter Kommunikation unterschieden, ergänzte das Innenministerium am Donnerstag. Das sei wie bei einer Hausdurchsuchung, wo es auch keine Rolle spiele, ob die Tür offen stehe, oder verschlossen sei, wenn die Durchsuchung gerichtlich angeordnet sei, so der Sprecher des Ministeriums.