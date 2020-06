CCC fordert Verbot unverschlüsselter Kommunikation

Der Hacker-Verein Chaos Computer Club hat auf Ideen aus der Politik zur Einschränkung von Verschlüsselung mit einer radikalen Gegenforderung reagiert. Unverschlüsselte Kommunikation müsse strikt verboten werden, verlangte der CCC am Donnerstag. "Wer Daten seiner Kunden unverschlüsselt überträgt, archiviert und damit deren Sicherheit gefährdet, muss mit empfindlichen Strafen belegt werden", hieß es in einem Blogeintrag.

Ins Rollen gebracht hat die Debatte der britische Premier David Cameron, der ein Verbot von Kommunikations-Apps mit Verschlüsselung ins Gespräch gebracht hat, die Sicherheitsbehörden keinen Zugang zu Inhalten bieten. Wie berichtet will man auch in Österreich auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen dürfen.

Darauf reagieren nun auch die NEOS in einer Aussendung: "Dieser Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz sowie die damit in Zusammenhang stehende Verletzung des Grundrechts auf Privatsphäre und des Kommunikationsgeheimnisses werden dadurch aber keinesfalls gerechtfertigt. Es muss eine Balance gefunden werden zwischen Freiheit und Sicherheit - der Schutz der Grundrechte auf der einen Seite darf nicht zur unverhältnismäßigen Einschränkung anderer Grundrechte auf der anderen Seite führen", so Niko Alm, Sicherheitssprecher von den NEOS.