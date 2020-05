Australien wollte Daten von eigenen Bürger weitergeben

Demnach bot das australische Defence Signals Directorate ( DSD) dem Geheimdienstbündnis "Five Eyes" bei einer Konferenz im Jahr 2008 an, "medizinische, rechtliche und religiöse Informationen" weiterzugeben. Dem "Five Eyes"-Bündnis ("Fünf Augen") gehören die USA, Großbritannien, Neuseeland, Kanada und Australien an. Sie arbeiten im Geheimdienstbereich eng zusammen und sollen sich versprochen haben, sich nicht gegenseitig auszuspionieren.

Das DSD, das mittlerweile in Australian Signals Directorate umbenannt wurde, bot dem Bericht zufolge an, große Mengen an unsortierten und nicht komprimierten Metadaten weiterzugeben, wenn australische Staatsbürger im Gegenzug nicht zum Ziel von Überwachung würden. Als Metadaten werden beispielsweise die Verbindungsdaten beim Telefonieren bezeichnet.