Basteln und löten am Hackerkongress 30C3

Diese Mitmach-Einstellung zieht sich auch durch den politischen Teil des Kongresses. Es sei an den Hackern selbst, das Internet neu zu erfinden, ruft der Eröffnungsredner Tim Pritlove den Teilnehmern am Freitagabend zu. Später schlägt die US-Journalistin Quinn Norton ruhigere Töne an. „Staaten wollen wissen, was die Menschen machen, aus guten und schlechten Gründen“, sagt sie. So sei es unter Umständen sinnvoll, Gesundheitsdaten zu sammeln, um ansteckende Krankheiten einzudämmen. Es komme darauf an, die Machtinteressen dahinter infrage zu stellen.



Solche Kämpfe führen in den USA die Aktivisten der Electronic Frontier Foundation (EFF). Sie ziehen gegen Überwachungsprogramme vor Gericht und dringen auf Gesetzesänderungen. Auch sie haben in den vergangenen Monaten den „Snowden-Effekt“ gespürt, sagt Aaron Jue, der bei der EFF für die Mitgliederbetreuung zuständig ist. Mit 26000 Mitgliedern habe man inzwischen ein Allzeithoch erreicht. „Die Menschen sind aufmerksamer geworden und wollen mehr wissen.“



Jue hat Sticker, T-Shirts und Baseballcaps der EFF dabei. Einige zeigen einen Adler, der dicke Kabelstränge in den Krallen hält. Es ist ein Protestsymbol gegen die Überwachungsprogramme. Angeblich besitzt auch Edward Snowden einen Kapuzenpulli mit dem EFF-Aufdruck.