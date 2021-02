Bierwirt zog Klage gegen Sigi Maurer zurück

Der Prozess eines Bierwirts gegen die grüne Klubobfrau fand am Mittwoch ein jähes Ende.

Der Prozess eines Bierwirts, der die grüne Klubobfrau Sigi Maurer wegen übler Nachrede geklagt hatte, ging am Mittwoch vor dem Wiener Landesgericht unerwartet rasch zu Ende. Die Verhandlung war nach 2 Minuten vorbei. Der Bierwirt erschien nicht und ließ über seinen Anwalt mitteilen, dass er die Privatanklage zurückgezogen habe. Maurer wurde freigesprochen. Der Wirt muss die Kosten des Verfahrens tragen. Der Freispruch ist formal nicht rechtskräftig.

Maurer hatte dem Bierwirt unterstellt, ihr Ende Mai 2018 via Facebook obszöne Privatnachrichten geschickt zu haben, was Maurer selbst über ihren Twitter-Account publik machte. Zuletzt hatte der Bierwirt behauptet, die Nachrichten habe ein gewisser „Willi“ vom PC in seinem Lokal verfasst, er sei dafür nicht verantwortlich.

Mysteriöser "Willi" aufgetaucht

Ein Bekannter aus dem Umfeld des Gastronomen mit dem passenden Vornamen konnte in weiterer Folge ausgeforscht werden. Am Mittwoch erschien der mysteriöse "Willi" tatsächlich auch vor Gericht. Mit den Nachrichten habe er nichts zu tun, sagte er. Er trinke auch kein Bier.

Erstes Urteil aufgehoben

Maurer war in dieser Causa im ersten Rechtsgang im Oktober 2018 wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt worden. Weitere 4.000 Euro wurden dem Lokalbetreiber für die "erlittene Unbill" zugesprochen. Zudem hätte Maurer die Kosten des Verfahrens übernehmen müssen. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hob allerdings im März 2019 diese Entscheidung auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an.