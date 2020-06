Big Brother Award an Uni Salzburg, LG und Facebook

So wurde die EU-Kommission in der Kategorie „Politik“ für die Einführung des europaweiten Autoüberwachungssystem eCall ausgezeichnet. Dabei setzt ein Auto nach einem Unfall selbst einen Notruf ab. Ziel ist es, Verletzte schneller am Unfallort versorgen zu können. Wenn das System nicht manuell ausgelöst wird, reagiert es beispielsweise auf das Auslösen der Airbags und sendet auf Basis der EU-weiten Notrufnummer 112 Ort und Zeit des Unglücks an die nächste zuständige Dienststelle. Eine manuelle Deaktivierung des eCall ist im System aber nicht vorgesehen und Datenschützer befürchten, dass auch Versicherungen an dem System interessiert sein könnten. „Noch bevor das erste Gerät montiert wird, entwickeln behördliche Überwacher und die Glücksritter des digitalen Zeitalters mit feuchten Augen Zusatznutzen für diesen ungeahnte Datenquelle digitaler Überwachung“, so die Begründung der Jury. Damit setzte sich die EU-Kommission gegen Justizminister Wolfgang Brandstetter sowie Innenministerin Johanna Mikl-Leitner durch.