Bundestrojaner und Gesichtserkennung im Visier der Verfassungsrichter

Überwachung oder Online-Durchsuchung

Zerpflückt wurde diese Aussage Pilnaceks von Michael Sonntag von der Johannes Kepler Universität, der von den Antragstellern als technischer Experte geladen war. Man müsse den gesamten Computer vorher untersuchen, sonst könne man keine Überwachungssoftware darauf installieren. Die Richter interessierten sich für die Frage, ob man technisch überhaupt unterscheiden könne, ob es sich dabei um eine Überwachung oder eine Online-Durchsuchung handle. Dabei verschwimmen die Grenzen nämlich. Auch der technische Experte der Bundesregierung musste einräumen, dass dies lediglich von der „Freischaltung von bestimmten Funktionen“ abhänge.

Pilnaceck verteidigte die Maßnahme des Bundestrojaners dennoch. 2014 bis 2016 habe es 71 Fälle gegeben, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil Nachrichten verschlüsselt gewesen waren. Für den Sektionschef gibt es daher keine „gelinderen Mittel“.

Staat muss Bürger schützen - eigentlich

Laut den Antragstellern der SPÖ und NEOS stellt die Überwachung verschlüsselter Nachrichten zudem eine „Verletzung der positiven Schutzpflichten“ des Staats dar. Übersetzt bedeutet das: Während der Staat, um die Möglichkeit der Überwachung zu gewährleisten, einerseits in die Unsicherheit der am häufigsten verwendeten Computersysteme investierten muss, ist er andererseits verpflichtet, die Unverletzlichkeit der Individualkommunikation gegen Gefahren zu schützen.

Die Vertreterin der Bundesregierung sah bei der Verhandlung jedoch „keine Schutzpflicht verletzt“. Bei der Überwachung der Kommunikation handle es sich um eine Ermittlungsmaßnahme, so die Argumentation. Außerdem müsse man sonst jegliche Kommunikation, die nicht sicher ist, verbieten. Der Anwalt der Antragsteller, Michael Rohregger, berief sich bei den Schutzpflichten auf Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Der Staat dürfe sich in bestimmten Situationen davon freispielen, das sei richtig, aber nur, wenn die Verhältnismäßigkeit gewahrt sei. Das sei der entscheidende Maßstab, so Rohregger.

Wie das mit den Sicherheitslücken funktioniert

Die Kritik, dass der Staat mit einem Bundestrojaner selbst Sicherheitslücken fördern würde, schmetterte Pilnacek folgendermaßen ab: Die österreichischen Sicherheitsbehörden würden selbst keine Sicherheitslücken einsetzen. Das mache nicht die Behörde, sondern der Auftragnehmer, so die Argumentation. „Diese würden den ganzen Tag nichts anderes machen, als Schwachstellen zu suchen. Diese Anbieter versuchen die Expertise im eigenen Haus aufzubauen. Durch bloßes Zukaufen von Lücken würde man nicht weit kommen“, heißt es. Zudem gebe es natürlich zweifelhafte Anbieter im Bereich der Überwachungssoftware, aber es gebe auch „seriöse“.

Rohregger warnte davor, dass der Staat „mit der Brechstange“ anrücke, um an die verschlüsselte Kommunikation von Verdächtigen auf Smartphone oder PC zu gelangen. Was geplant sei, gehe deutlich über das hinaus, was im Rahmen einer Hausdurchsuchung erlaubt sei.