Im Liveticker: Verfassungsgericht nimmt Bundestrojaner unter die Lupe

Ausgangspunkt ist die Verschlüsselung von Daten.

Erste Methode, Daten zu verschlüsseln: Kann man Anbieter dazu verpflichten, Hintertüren in ihre Programme einbauen? Apple, Facebook und Google - ist es möglich, diese zu verpflichten? Greift das zu tief in die Bürgerrechte ein? Wir halten es für unwahrscheinlich, dass Österreich auf diesem Weg einen Zugang schafft. Wenn es die Amerikaner nicht schaffen, werden wir es auch nicht schaffen.

Die zweite Methode ist eine Überwachungsmethode, die die Daten schon vor der Verschlüsselung ausspäht. Um die Installation einer solcher Möglichkeit zu ermöglichen, muss der Staat mit der Brechstange herangehen, sagt der Anwalt der Antragsteller.

Installation der Software vor Ort: Beamte schaffen sich physisch Zugang zur Kommunikation der zu Überwachenden. Behörden sind ermächtigt, in Wohnungen einzudringen, Alarmanlagen auszuschalten, zusätzliche Hardware- oder Software anzubringen - und zwar heimlich. Von einer Verpflichtung zu einer Verständigung des Betroffenen sagt das Gesetz nichts.

Diese Art der Durchführung geht deutlich über das hinaus, was in einer Hausdurchsuchung erlaubt ist. Da hat der Betroffene nämlich das Recht, anwesend zu sein. Außerdem sind die Gründe für die Untersuchung vorab erläutert. Er hat die Möglichkeit der Kooperation. Der Gesetzesvorschlag sieht so etwas in diesem Fall nicht vor.

Zweite Möglichkeit: Ferninstallation. Es gibt zwar keine Verletzung des Hausrechts, aber ein Problem technischer Natur. Die Wurzel ist die Cyberabwehr. Kriminelle spüren unbekannte Sicherheitslücken auf und nutzen diese aus. Um einzudringen, geht das nur durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken. Dass die Behörden diese in der Schublade haben, kann ich mir technisch nicht vorstellen, sagt der Anwalt.

Es gehe hierbei um globale Lücken. Realistischerweise sind die Behörden daher dazu gezwungen, sich am Markt einzudecken. Welcher Markt das ist, will ich gar nicht erst hinterfragen. Der Staat wäre gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, vor denen er den Bürger eigentlich schützen möchte: Das Ausnutzen von Sicherheitslücken in Computersystemen.